Рязанка смогла вызвать врача из детской поликлиники только со 164-го раза

«В регистратуре сказали, что ничем не могут помочь и дозваниваться надо по тем двум номерам», — отметила женщина.

Рязанка смогла вызвать врача из детской поликлиники со 164-го раза. Об этом она сообщила в группе «Типичная Рязань».

По словам рязанки, врач из детской поликлиники № 2 ответил на звонок только со 164-го раза.

«В регистратуре сказали, что ничем не могут помочь и дозваниваться надо по тем двум номерам», — отметила женщина.