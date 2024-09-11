Рязанцы рассказали об онанисте на площади Свободы

Мужчина преследовал девушку от магазина до дома.

Рязанцы рассказали об онанисте на площади Свободы. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

Девушка заметила извращенца во время прогулки с собакой на улице Подгорной у дома № 10, затем мужчина стал преследовать ее, подождал пока она сходит в магазин и дошел до дома на улице Щедрина.

«Из-за темноты удалось лишь опознать некоторые приметы, рост небольшой 160-170, в черном, невнятно говорит на русском языке. Просим предупредить жителей. В данном районе школа, детский сад», — указано в публикации.