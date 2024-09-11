Рязанцы обнаружили место слива нечистот в реку Солотча
Отмечается, что во время прогулки на сап-бордах после моста в 20-30 метрах вниз по течению почувствовали запах канализации.
Рязанцы обнаружили место слива нечистот в реку Солотча. Об этом сообщается в Telegram-канале «Солотча.info».
Отмечается, что во время прогулки на сап-бордах после моста в 20-30 метрах вниз по течению почувствовали запах канализации.
Координаты места: 54.821199, 39.858712
Жители попросили Министерство природопользования проверить данный факт.