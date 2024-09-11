Рязань попала в список городов с самыми «скромными ожиданиями уровня МРОТ»

В этот топ вошли также Киров и Липецк.

Рязань попала в список городов с самыми «скромными ожиданиями» уровня МРОТ. Об этом пишет SuperJob.

По мнению жителей, МРОТ должен составлять 45 800 рублей, в декабре прошлого года эта сумма была равна 39 300 рублям, в августе 2023 — 38 тысячам.

В топ вошли также Киров и Липецк.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — в среднем 60.200 рублей в месяц.

На втором месте Хабаровск — 56.000. На третьем — Санкт-Петербург (55.800).