Россиянок во время беременности будут консультировать психологи

Это должно положительно настроить женщину на вынашивание, роды и грудное вскармливание.

Беременных россиянок будут обязательно направлять к психологу. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на Минздрав.

Предполагается, что специалисты помогут мамам сформировать положительные установки на вынашивание и рождение, а также положительно настроят на грудное вскармливание. За девять месяцев женщина должна будет посетить психолога дважды.

Также врачи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.

Финансирование на эти цели выделят из бюджета.