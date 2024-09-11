Росгвардейцы задержали пьяного водителя «Оки» в Новомичуринске

Патрульные обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-1111 Ока», который хаотично передвигался по проезжей части, создавая аварийно-опасную ситуацию.

Росгвардейцы задержали пьяного водителя «Оки» в Новомичуринске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков. Патрульные обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-1111 Ока», который хаотично передвигался по проезжей части, создавая аварийно-опасную ситуацию.

Росгвардейцы остановили автомобиль. За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный, мужчина 1984 года рождения, передан сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД по Пронскому району.