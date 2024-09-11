Родители виновника ДТП на Московском шоссе обратились к маме погибшего мальчика

Они попросили встретиться за час до заседания в суде, но женщина отказалась.

Родители виновника ДТП на Московском шоссе обратились к матери погибшего мальчика. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило издание «МК в Рязани».

«Родители виновника просили о встрече за час до заседания суда, но мы не встречались и вопрос о материальной помощи не обсуждали. Мы не готовы об этом сейчас разговаривать и никакие деньги не могут компенсировать нашу потерю», — заявила женщина.

Напомним, 6 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП на Московском шоссе. В аварии пострадали три человека. На следующий день пострадавший пятилетний ребенок скончался в больнице.