Прокуратура начала проверку после смерти двух рязанцев на улице Поселковой

На месте работает прокурор Октябрьского района.

Прокуратура начала проверку после смерти двух рязанцев на улице Поселковой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту отравления жителей на улице Поселковой.

Кроме того, проверят соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования.

На месте работает прокурор Октябрьского района.

Ранее стало известно, что в Рязани два человека скончались от отравления угарным газом.