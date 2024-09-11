Полицейские задержали рязанца, который хранил дома марихуану

В его холодильнике нашли восемь пищевых контейнеров, наполненных растительной массой со специфическим запахом. Согласно исследованию, проведенному специалистами ЭКЦ УМВД, изъятое — марихуана массой 256 г.

Полицейские задержали рязанца, который хранил дома марихуану. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД:

39-летнего ранее судимого за наркопреступления мужчину задержали на одной из улиц Рязани. После этого полицейские проследовали в его квартиру на улице Мещерской.

В его холодильнике нашли восемь пищевых контейнеров, наполненных растительной массой со специфическим запахом. Согласно исследованию, проведенному специалистами ЭКЦ УМВД, изъятое — марихуана массой 256 г.

Возбуждено уголовное дело.