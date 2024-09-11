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На рязанский Минздрав возбудили уголовное дело из-за халатности
Оно связано с нарушениями при обеспечении населения лекарственными препаратами.

На рязанский Минздрав возбудили уголовное дело из-за халатности. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в период с января 2023 года по настоящее время на территории Рязанской области неоднократно возникали ситуации, связанные с необеспечением лекарственными препаратами льготной категории граждан, страдающих онкологическими заболеваниями и почечной недостаточностью.

Ненадлежащая организация работы по своевременному приобретению необходимых препаратов привела к их дефициту в медицинских учреждениях.

«В ходе следствия действиям ответственных должностных лиц министерства здравоохранения Рязанской области, будет дана юридическая оценка. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, повлекших существенное нарушение прав граждан на охрану здоровья», — говорится в сообщении СУ СК России по Рязанской области.