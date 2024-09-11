«Мармакс»: за год спрос на загородную недвижимость вырос на 25%

В течение 2024 года эксперты рынка недвижимости отмечают высокий спрос на строительство загородных домов, а также приобретение уже готовых вариантов. Так, по данным специалистов девелоперской компании «Мармакс», спрос на такой формат год к году вырос на 25%, наибольшее количество заявок зафиксировали в период с апреля по июнь. В компании также отмечают: за прошедший год стоимость строительства выросла в среднем на 15-20%.

В ближайшей перспективе спрос на загородный формат сохранит высокие показатели. Это связано с тем, что стоимость дома площадью примерно 120 кв. метров сопоставима с бюджетом трехкомнатной квартиры. При этом в загородном формате подключаются такие преимущества, как собственное место для парковки, благоприятная экология, дополнительный комфорт и свобода, а также наличие собственного участка земли. Более того, последние изменения существенно сократили круг клиентов, которые могут приобрести квартиры в новостройках, но — могут позволить себе покупку загородной недвижимости.

При этом целевая аудитория в загородном формате достаточно разнообразна: это молодые семьи от 25 до 30 лет, для которых данная недвижимость становится первым и основным жильем; клиенты в возрасте 30-50 лет, приобретающие или строящие загородный дом в дополнение к имеющейся в собственности квартире; покупатели от 60 лет, которые хотят переехать за город, обменяв свою квартиру на дом.

«Интересно, что основным запросом современных клиентов становится дом, заменяющий квартиру — исходя из критериев площади. Ранее популярностью пользовались большие двухэтажные дома площадью от 140 кв. м и более, а сейчас выбор клиентов все чаще останавливается на одноэтажных домах площадью от 70 до 120 кв. м в зависимости от состава семьи», — сказала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Что касается используемых материалов, здесь, как и ранее в индивидуальном строительстве, более ценятся кирпичные дома, в качестве их преимуществ выделяются надежность и долговечность. Помимо этого, популярными вариантами также стали барнхаусы, фахверки и другие каркасные дома, которые быстро собираются и отличаются привлекательным бюджетом. При выборе внутреннего наполнения в запросах клиентов все чаще фигурируют благоустроенные общественные зоны, коворкинги, пространства для отдыха, комфортный заезд к участку, единая концепция поселка и наличие коммуникаций.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и создает комфортную среду.