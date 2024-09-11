Малков взвесился у рязанского весовщика Иосифа Пятунина
Губернатор пообещал решить проблему с самокатами и машинами на улице Почтовой.
Малков взвесился у рязанского весовщика Иосифа Пятунина. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«После обхода центра Рязани заехал к Иосифу Григорьевичу Пятунину. Рязанцам он хорошо знаком как легендарный весовщик с Почтовой. На его глазах улица менялась несколько раз», — рассказал глава региона.
По его словам, легендарный весовщик посетовал на самокаты и машины. Павел Малков пообещал принять меры. «Иосиф Григорьевич не просто взвешивает, но и всегда подбирает добрые слова для каждого. Здоровья и долгих лет жизни!», — заключил губернатор.