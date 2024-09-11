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Малков осмотрел благоустройство Нижнего городского парка в Рязани
По словам губернатора, концепцию благоустройства переосмыслили с учетом пожеланий жителей.

Павел Малков осмотрел благоустройство Нижнего городского парка в Рязани. Об этом в среду, 11 сентября, губернатор написал в личном Telegram-канале.

По словам губернатора, концепцию пространства переосмыслили с учетом пожеланий жителей и сделают его интересным для всех.

Территорию поделили на две части. Со стороны улицы Ленина организуют прогулочную зону. Со стороны улицы Садовой будет место для активного отдыха с беговой дорожкой и спортплощадкой.

«Привели в порядок амфитеатр, оборудуем смотровую и детскую площадки. Идет реконструкция входной группы и моста в центре парка. Пространство адаптировано для маломобильных граждан: выровняли рельеф и заменили лестницы пологими спусками. Убрали сухие и аварийные деревья, высадили новые растения. Озеленение продолжится осенью и следующей весной», — написал глава региона.

Он добавил, что в парке устанавливают освещение, видеонаблюдение, новые скамейки и беседки в стиле здания летнего дворянского собрания.

Малков заключил, что любимое место рязанцев скоро откроет свои ворота и станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная».