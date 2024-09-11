ХК «Рязань-ВДВ» продолжит домашнюю серию игр

Главная профессиональная хоккейная команда региона «Рязань-ВДВ» успешно стартовала в ОЛИМПБЕТ Чемпионате России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиге сезона 2024-2025 годов.
Начав выступление на выезде против нижегородского «Торпедо-Горький», рязанцы вернулись домой с двумя очками в турнирной таблице и большим стремлением выигрывать дальше.
Хоккеисты провели уже две домашние встречи, в которых успешно обыграли команду из Омска — «Омские крылья» и курганское «Зауралье», таким образом команда пока идет без потерь, что безумно радует болельщиков.
ХК «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, матчи пройдут 11 и 13 сентября в ДС «Олимпийский». Соперниками наших спортсменов станут «Рубин» из Тюмени и «Югра» из г. Ханты-Мансийск. Начало игр в 19:00. Билеты можно приобрести здесь: