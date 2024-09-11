ХК «Рязань-ВДВ» продолжит домашнюю серию игр

Главная профессиональная хоккейная команда региона «Рязань-ВДВ» успешно стартовала в ОЛИМПБЕТ Чемпионате России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиге сезона 2024-2025 годов.

Начав выступление на выезде против нижегородского «Торпедо-Горький», рязанцы вернулись домой с двумя очками в турнирной таблице и большим стремлением выигрывать дальше.

Хоккеисты провели уже две домашние встречи, в которых успешно обыграли команду из Омска — «Омские крылья» и курганское «Зауралье», таким образом команда пока идет без потерь, что безумно радует болельщиков.