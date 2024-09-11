Европейские компании высказали намерение продолжать покупать российский газ

Такое положение дел сохранится, пока это не запретят санкции.

Европейские компании высказали намерение продолжать покупать российский газ, пока это не запрещено санкциями. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова передает ТАСС.

Симсон также заявляла, что Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину.

«Пока война идет, мы должны реагировать. Во-первых, мы должны помогать Украине восстанавливаться, во-вторых, мы должны продолжать вводить санкции. Поэтому я сказала, что пока нет санкций на природный газ», — заключила еврокомиссар.