Черноморский флот отбил попытку высадки десанта ВСУ на буровую установку у Крыма

Для захвата вышки украинская военная разведка направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force.

Черноморский флот отбил попытку высадки десанта ВСУ на буровую установку у Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

Для захвата вышки украинская военная разведка направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force. В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных.

Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих.