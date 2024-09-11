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Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об изнасиловании рязанских мальчиков
Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту изнасилования двух мальчиков в Рязанской области. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело о совершении гражданином Узбекистана насильственных действий сексуального характера (п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий (ч. 2 ст. 135 УК РФ) в отношении двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Председатель федерального органа поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее МВД опубликовало видео допроса мигранта, который насиловал двух детей из Ряжска.