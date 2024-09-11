Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
27°
Срд, 11
28°
Чтв, 12
28°
ЦБ USD 91.11 0.72 11/09
ЦБ EUR 100.5 0.59 11/09
Нал. USD 90.00 / 90.71 11/09 15:55
Нал. EUR 99.85 / 100.30 11/09 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
2 513
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
4 044
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
8 234
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
8 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Администрацию Захаровского района обязали отремонтировать дорогу в селе Липки
Во время проверки прокуроры зафиксировали, что на участке автомобильной дороги Федоровское — Савин Корь в селе Липки имеются многочисленные повреждения в виде ям, выбоин и просадок, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью.

Администрацию Захаровского района обязали отремонтировать дорогу в селе Липки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки прокуроры зафиксировали, что на участке автомобильной дороги Федоровское — Савин Корь в селе Липки имеются многочисленные повреждения в виде ям, выбоин и просадок, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью.

По данному факту прокуратурой района главе администрации района, а также руководителю ГКУ Рязанской области «ДДРО» внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.