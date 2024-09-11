Администрацию Захаровского района обязали отремонтировать дорогу в селе Липки

Во время проверки прокуроры зафиксировали, что на участке автомобильной дороги Федоровское — Савин Корь в селе Липки имеются многочисленные повреждения в виде ям, выбоин и просадок, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью.

Администрацию Захаровского района обязали отремонтировать дорогу в селе Липки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки прокуроры зафиксировали, что на участке автомобильной дороги Федоровское — Савин Корь в селе Липки имеются многочисленные повреждения в виде ям, выбоин и просадок, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью.

По данному факту прокуратурой района главе администрации района, а также руководителю ГКУ Рязанской области «ДДРО» внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.