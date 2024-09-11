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51-летнего рязанца осудили за организацию незаконной миграции
Житель села Льгово предоставил мигранту жилье за работу на своей усадьбе.

51-летнего рязанца осудили за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что житель села Льгово, зная, что 48-летний гражданин одной из стран Средней Азии находится на территории России с нарушением миграционного законодательства и не имеет право на трудовую деятельность, предоставил ему жилье за работу на своей усадьбе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно.