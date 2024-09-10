Зеленский снова потребовал от НАТО увеличить поставки Украине систем ПВО

Претензию по поводу недостаточной военной помощи Киеву он озвучил на встрече стран — членов НАТО в Германии.

Владимир Зеленский снова потребовал от НАТО увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Претензию по поводу недостаточной военной помощи Киеву он озвучил на встрече стран — членов НАТО в Германии, передает РИА Новости.

«В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области», — сказал украинский лидер.

Он не назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые уже получила Украина, но отметил, что «число тех, которые еще не поставлены, значительное».

Министр обороны Германии Борис Писториус согласился с Зеленским и выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации.