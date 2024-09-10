В Сасовском районе суд обязал выдворить мигранта из России

Отмечается, что гражданин Узбекистана не раз привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы, а также неоднократно нарушал миграционное законодательство.

В Сасовском районе суд обязал выдворить мигранта из России. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на районный суд.

Отмечается, что гражданин Узбекистана не раз привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы, а также неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Суд назначил иностранцу штраф в четыре тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ.