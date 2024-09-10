В Сараевском районе около железной дороги произошел пожар

Недалеко от станции Верда загорелась сухая трава.

В Сараевском районе около железной дороги произошел пожар. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил ИД «Пресса».

9 сентября недалеко от станции Верда загорелась сухая трава. Из-за ветра огонь быстро распространялся по площади и перекинулся на вторую сторону от железнодорожных путей.

На тушение прибыли две машины и четыре человека личного состава. В течение двух часов огонь ликвидировали.

По словам пожарных, днем 9 сентября на тушение сухой травы им пришлось выезжать шесть раз. Несколько раз траву тушили вызовов были в райцентре, в селах Можары и Ламино, а также недалеко от станции Ремизово.