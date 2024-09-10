В рязанской ОКБ спасли мужчину из состояния клинической смерти

Причиной резкого ухудшения самочувствия стал анафилактический шок.

В рязанской ОКБ спасли мужчину из состояния клинической смерти. Об этом сообщается в группе учреждения.

Отмечается, что рязанец на даче обнаружил соседа, лежащего на земле и задыхающегося, загрузил его в машину и привез в больницу.

Врачи выявили у пациента состояние клинической смерти.

Сотрудники реанимационного отделения «завели» сердце мужчины и стабилизировали его состояние. Причиной резкого ухудшения самочувствия стал анафилактический шок.