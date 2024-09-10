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В Рязанской области жительница Курска сбила восьмилетнего ребенка
Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

В Рязанской области жительница Курска сбила восьмилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 10 сентября, примерно в 7:30. В Сасовском районе, в селе Темгенево около дома № 20 по улице 1-го мая 59-летняя жительница Курска наехала на школьника.

В результате происшествия пострадавший получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.