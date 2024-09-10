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В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за наркопреступления
Его задержали на улице Новоселов днем 10 сентября. Отмечается, что при виде патрульных полицейских мужчина попытался скрыться.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Его задержали на улице Новоселов днем 10 сентября. Отмечается, что при виде патрульных полицейских мужчина попытался скрыться.

Когда прохожего остановили, выяснилось, что 36-летний житель Рязани объявлен в федеральный розыск как скрывающийся от суда обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств.

Мужчина доставили в отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.