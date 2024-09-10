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В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты региона

В Рязани, на Первомайском проспекте, 40, открылся новый офис Торгово-промышленной палаты региона. В помещении расположатся Школа молодого предпринимателя, учебно-методический центр и Центр юридической помощи и медиации для урегулирования спорных вопросов.

В церемонии открытия нового офиса приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, заместитель директора Агентства развития бизнеса, руководитель Центра «Мой бизнес» Полина Павлова.

Юлия Швакова отметила активизацию работы палаты в последний год. Организация открывает новые направления поддержки бизнеса, создает представительства в муниципалитетах, участвует в организации бизнес-миссий, выставок, форумов, внесении изменений в законодательство в сфере предпринимательской деятельности.

«Показатель востребованности услуг палаты — рост числа ее членов почти на четверть в этом году, сейчас их более тысячи. Но еще важнее качественные показатели — реальная возможность в короткие сроки получить наиболее актуальные для предпринимателей услуги в области сертификации товаров, проведения экспертизы, решении спорных ситуаций и многие другие», — прокомментировала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Полина Павлова рассказала предпринимателям о действующих мерах господдержки, которыми можно воспользоваться, при обращении в Центр «Мой бизнес», и основных направлениях сотрудничества Центра с Торгово-промышленной палатой, которая является частью инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе.

Число предпринимателей-членов ТПП продолжает расти. Новый офис поможет воспользоваться услугами организации большему количеству представителей бизнеса, считают в руководстве палаты.