В Рязани на Михайловском шоссе пенсионерка сбила велосипедиста

Мужчину с травмами госпитализировали в медучреждение.

В Рязани на Михайловском шоссе пенсионерка сбила велосипедиста. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 9 сентября, примерно в 06:30 около дома № 2. По предварительной информации, 61-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Рено Логан» столкнулась с велосипедом «Формат» под управлением 33-летнего рязанца.

В результате происшествия велосипедист получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.