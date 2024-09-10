В Рязани массово снизят подачу холодной воды
Причиной стали ремонтные работы на водопроводе.
В Рязани массово снизят подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Причиной стали ремонтные работы на водопроводе.
Подачу ресурса снизят с 23:00 12 сентября до 6 утра 13 числа по адресам:
- 1-й Сысоевский проезд;
- 2-й Сысоевский проезд;
- ул. Березовая;
- ул. Гайдара;
- ул. Гоголя;
- ул. Корнилова;
- ул. Котовского;
- ул. Кутузова;
- ул. Мусоргского;
- ул. Нахимова;
- проезд Котовского;
- ул. Сысоевская;
- ул. Толстого;
- ул. Ушакова;
- ул. Черновицкая;
- ул. Чернышевского;
- ул. Щорса.