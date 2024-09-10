В России к 2030 году могут исчезнуть наличные

Россияне с каждым годом все меньше пользуются наличными. Из-за этого банковской системе купюры обходятся все дороже.

В России к 2030 году могут исчезнуть наличные. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Госзнак.

Там отметили, что россияне с каждым годом все меньше пользуются наличными. Из-за этого банковской системе купюры обходятся все дороже.

«Поэтому в России будут продолжать тестировать новые платежные инструменты, чтобы в будущем заменить банкноты», — отметили в Госзнаке.