В результате пожара на улице Кальной в Рязани пострадал мужчина

Его с ожогами увезли на скорой.

В результате пожара на улице Кальной в Рязани пострадал мужчина. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

Пострадавшему на вид примерно 60 лет. Его с ожогами увезли на скорой.

Информацию также подтвердили в региональном ГУ МЧС.

По словам пожарных, работавших на месте происшествия, возгорание в гараже началось с крыши.

Напомним, ранее в Рязани на улице Кальной заметили черный дым после громкого хлопка.