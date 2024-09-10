В результате пожара на улице Кальной в Рязани пострадал мужчина
Его с ожогами увезли на скорой.
В результате пожара на улице Кальной в Рязани пострадал мужчина. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил корреспондент РЗН. Инфо.
Пострадавшему на вид примерно 60 лет. Его с ожогами увезли на скорой.
Информацию также подтвердили в региональном ГУ МЧС.
По словам пожарных, работавших на месте происшествия, возгорание в гараже началось с крыши.
Напомним, ранее в Рязани на улице Кальной заметили черный дым после громкого хлопка.