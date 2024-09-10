В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина

В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, в 2:32 появились сообщения об отражении атаки БПЛА в подмосковных Люберцах. Через 24 минуты еще два беспилотника сбили в Раменском, а через 23 — еще четыре дрона уничтожили в Подольске. Позже три летательных аппарата ликвидировали в Домодедовском ГО и Раменском.

В 4:38 еще два украинских БПЛА сбили в Раменском. Их обломки упали на жилую многоэтажку на Спортивном проезде, начался пожар. Затем беспилотник атаковал дом на Высоковольтной улице. Погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Позднее два БПЛА уничтожили в Коломне и Раменском.

По информации губернатора Московской области, в доме в Раменском в первом подъезде повреждены 54 квартиры из 102. На земле остались обломки беспилотника, которые необходимо разминировать. Для безопасности жителей пяти соседних домов эвакуировали.

Власти взяли на себя ремонт квартир и компенсацию за поврежденное имущество.

Напомним, средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы.