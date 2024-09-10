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В НАТО началась серия учений у границ России
Маневры с участием многих подразделений продлятся до конца осени.
В НАТО началась серия учений у границ России. Об этом сообщили РИА Новости.

Маневры с участием многих подразделений продлятся до конца осени. В общей сложности предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга.

По данным издания, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут тренировки Steadfast Foxtrot 24 для проверки готовности войск на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях при планировании и выполнении операций.

30 сентября, в Греции стартуют учения Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования. Они продлятся до 11 октября.

В период с 7 по 12 ноября состоятся одни из самых крупных ежегодных учений Cyber Coalition — их проводят в Эстонии.

В программе также предусмотрены национальные маневры с участием союзников — например, в Исландии недавно завершились Northern Viking, а в Словакии стартовали Toxic Valley с химико-биологическими войсками.

В Венгрии с конца августа на Brave Warrior оттачивают свои навыки бойцы многонациональной боевой группы, а в Латвии проходят Namejs с участием многонациональной дивизии «Север».

Также в планах с 30 октября по 12 ноября в Финляндии проведение Hammer 2024, а завершат цикл морские маневры в Турции и Болгарии — Mavi Balina и Poseidon 24.