В Москве задержали модель с наркотиками в трусах

В Москве задержали модель с наркотиками в трусах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, полицейские остановили автомобиль, в котором ехала 26-летняя блогерша Анастасия Остроухова. При общении с оперативниками девушка сильно нервничала, поэтому полицейские провели досмотр автомобиля. Также оперативники осмотрели девушку. В ее нижнем белье они нашли пакетик с порошком массой 1,4 гр.

Экспертиза показала, внутри, предварительно, эфедрон.