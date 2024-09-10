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В Кремле высказались о ночной массированной атаке ВСУ на российские регионы
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нападение нельзя ассоциировать с военными действиями.

В Кремле высказались о ночной массированной атаке ВСУ на российские регионы. Комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает RT.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.

Напомним, средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы.

В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина.