В Кремле высказались о ночной массированной атаке ВСУ на российские регионы
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нападение нельзя ассоциировать с военными действиями.
В Кремле высказались о ночной массированной атаке ВСУ на российские регионы. Комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает RT.
«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.
Напомним, средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы.
В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина.