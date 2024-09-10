Суд оставил без изменения приговор в деле о двойном убийстве в Клепиковском районе

Напомним, убийство произошло весной 2022 года.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-замначальнику управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рязанской области Руслану Сабирову по делу о двойном убийстве в Клепиковском районе. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что приговор Рязанского областного суда оставлен в силе. Решение можно обжаловать.

Напомним, родственники убитых обжаловали приговор в августе.

Двойное убийство произошло весной 2022 года в Клепиковском районе. Трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья. Там они разбили временный лагерь, установили палатки и распивать алкоголь.

Внезапно между мужчинами начался конфликт. Обвиняемый нанес двум приятелям многочисленные ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемым оказался сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, который на одном из заседаний заявил о самообороне. По словам Сабирова, в день происшествия он спал в палатке. Его разбудили крики и шум. Когда подсудимый вышел из спальника, он получил удар ножом. По словам обвиняемого, на него набросился один из убитых. И все, что ему оставалось, — самообороняться.

В мае пресс-служба регионального следкома сообщила, что экс-сотрудника полиции признали виновным и назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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