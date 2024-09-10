США могут разрешить Украине бить по территории РФ дальнобойными ракетами
Отмечается, что на этом фоне госсекретарь Блинкен лично отправляется в Киев 11 сентября с главой МИД Великобритании, вероятно, чтобы озвучить это решение.
США могут разрешить Украине бить по территории РФ дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Данный вопрос должен обсудить в пятницу Байден вместе с британским премьер-министром.
Отмечается, что на этом фоне госсекретарь Блинкен лично отправляется в Киев 11 сентября с главой МИД Великобритании, вероятно, чтобы озвучить это решение.