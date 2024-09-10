Рязанские полицейские обнаружили склад с контрафактными сигаретами

Отмечается, что в нем находили девять тысяч пачек без акцизы.

Рязанские полицейские обнаружили склад с контрафактными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в нем находили девять тысяч пачек незаконных сигарет.

По информации оперативников, противоправной деятельностью занимались 62-летний индивидуальный предприниматель и его 63-летний компаньон. Местом хранения продукции стало хозяйственное помещение, арендованное в промзоне на улице Энгельса.

Расследованием занимались сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОЭБиПК ОМВД России по Московскому району.