Рязанцы пожаловались на нападение кусающихся оленьих кровососок

По данным жителей, репелленты от них не помогают.

Рязанцы пожаловались на нападение кусающихся оленьих кровососок. Соответствующий пост появился в группе «Грибы и грибники Рязанской области». Отмечается, что эти насекомыe заполонили леса.

По данным жителей, репелленты от них не помогают.

«Они могут залезть под костюм и в волосы, начинают кусаться», — написал автор.

Справка:

Оленья кровососка — кровососущие паразиты теплокровных. Другие названия: лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ.