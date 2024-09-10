Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции

Полицейские проверят на соблюдение ПДД водителей автобусов.

Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские проверят на соблюдение ПДД водителей автобусов.

Госавтоинспекция обратилась к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки с просьбой быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.