Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере

Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что мужчина, занимая должность ведущего специалиста по снабжению предприятия, получил более 400 тысяч рублей от руководителя организации-контрагента, введя последнего в заблуждение относительно своей возможности влиять на продолжение договорных отношений предприятия с указанным юрлицом.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району.

Суда назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.