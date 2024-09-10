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Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере
Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Рязанца осудили за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что мужчина, занимая должность ведущего специалиста по снабжению предприятия, получил более 400 тысяч рублей от руководителя организации-контрагента, введя последнего в заблуждение относительно своей возможности влиять на продолжение договорных отношений предприятия с указанным юрлицом.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району.

Суда назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.