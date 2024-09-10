Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
25°
Втр, 10
26°
Срд, 11
28°
ЦБ USD 90.39 0.57 10/09
ЦБ EUR 99.91 0.19 10/09
Нал. USD 90.25 / 90.61 10/09 12:25
Нал. EUR 99.80 / 100.41 10/09 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 2024 16:50
1 909
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
3 414
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
7 659
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
8 390
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам назвали самую высокооплачиваемую отрасль в первом полугодии 2024
Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тысяч рублей.

В первом полугодии 2024 года нефтегазовый сектор стал лидером по уровню заработных плат в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тысяч рублей.

Среди высокооплачиваемых отраслей также оказались финансы и страхование (190,6 тыс. руб.), авиация (171,1 тыс. руб.) и производство табачных изделий (162,9 тыс. руб.).

Наименьшие зарплаты зафиксированы в легкой промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Производители одежды в среднем получали 37,7 тыс. руб., работники общепита — 45,5 тыс. руб., а сотрудники почты и курьерских служб — 47 тыс. руб.