Россиянам назвали самую высокооплачиваемую отрасль в первом полугодии 2024

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тысяч рублей.

В первом полугодии 2024 года нефтегазовый сектор стал лидером по уровню заработных плат в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тысяч рублей.

Среди высокооплачиваемых отраслей также оказались финансы и страхование (190,6 тыс. руб.), авиация (171,1 тыс. руб.) и производство табачных изделий (162,9 тыс. руб.).

Наименьшие зарплаты зафиксированы в легкой промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Производители одежды в среднем получали 37,7 тыс. руб., работники общепита — 45,5 тыс. руб., а сотрудники почты и курьерских служб — 47 тыс. руб.