Путин предложил ввести выплату для многодетных ко Дню семьи

Президент поручил кабмину страны проработать такую возможность.

Путин предложил ввести выплату для многодетных ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — сказано в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Доклад о рассмотрении вопроса заявлено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.