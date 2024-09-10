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Пригородные поезда Рязань — Сасово осмотрят для устранения недостатков
В Рязанской области каждый день перевозки осуществляют 23 пригородных поезда. Он отметил, что последний раз обычные электропоезда в регионе обновляли в 1986 году.

Пригородные поезда Рязань — Сасово осмотрят для устранения недостатков. Об этом во вторник, 10 сентября, на заседании правительства заявил глава регионального минтранса Павел Супрун.

В соцсетях жители поинтересовались, когда поезда в сторону Сасова будут обновлять так же, как и составы из Рязани в Москву.

Супрун ответил, что на данный момент создана рабочая группа совместно с РЖД, которая проверит электрички в Рязанской области для устранения недостатков. С 16 сентября из-за жалоб жителей приступят к осмотру электропоездов Рязань — Сасово. Доклад и предложения предоставят до 1 октября.

Министр добавил, что в октябре и ноябре 2024 года на маршруте Рязань — Москва запустят два новых электропоезда. Кроме того, до конца 2025 года «Экспресс» Москва — Рязань заменят на новый.

Он отметил, что на экспрессах после обращений жителей перевозчик выполнил ремонт приборов отопления и ламп. Помимо этого, в транспорте налажена уборка салонов, наклеены QR-коды для направления вопросов перевозчику. Супрун отметил, что больше всего жители жалуются на работу климатических установок и туалетов. «Все проблемы фиксируются и планово устраняются», — отметил он.

Супрун уточнил, что в Рязанской области каждый день перевозки осуществляют 23 пригородных поезда. Он отметил, что последний раз обычные электропоезда в регионе обновляли в 1986 году.