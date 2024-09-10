Полиция прокомментировала ДТП в Сасове, в котором опрокинулась иномарка
В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция прокомментировала ДТП в Сасове, в котором опрокинулась иномарка. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местный отдел МВД.
Авария произошла 9 сентября примерно в 10 утра на перекрестке улиц Пугачевской и Советской. Столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным, водитель SsangYong не уступил дорогу Kia Rio, движущемуся по главной.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что в Сасове иномарка опрокинулась после столкновения.