Полиция прокомментировала ДТП в Сасове, в котором опрокинулась иномарка

В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция прокомментировала ДТП в Сасове, в котором опрокинулась иномарка. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местный отдел МВД.

Авария произошла 9 сентября примерно в 10 утра на перекрестке улиц Пугачевской и Советской. Столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, водитель SsangYong не уступил дорогу Kia Rio, движущемуся по главной.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в Сасове иномарка опрокинулась после столкновения.