Под Рязанью задержали 22-летнюю нарокзакладчицу

Ее задержали в поселке Варские Рязанского района.

Под Рязанью задержали 22-летнюю нарокзакладчицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Следователь следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Рязани.

Ее задержали в поселке Варские Рязанского района. При ней полицейские нашли производное N-метилэфедрона, массой 200 грамм, предназначенное для сбыта.