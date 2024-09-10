Под Рязанью задержали 22-летнюю нарокзакладчицу
Ее задержали в поселке Варские Рязанского района.
Под Рязанью задержали 22-летнюю нарокзакладчицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,
Следователь следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Рязани.
Ее задержали в поселке Варские Рязанского района. При ней полицейские нашли производное N-метилэфедрона, массой 200 грамм, предназначенное для сбыта.