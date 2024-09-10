Под Рязанью браконьер убил птенца журавля, который прославился полетом с Путиным

Осенью 2012 года Путин летал на мотодельтаплане с шестью журавлями, чтобы показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета на зимовку в теплые края. Позже у журавля Ворона и его самки Гыды родился птенец.

В Рязанской области браконьер убил птенца журавля, который прославился полетом с Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, убитый браконьером стерх был птенцом журавля Ворона, который 12 лет назад прославился полетом с президентом.

Осенью 2012 года Путин летал на мотодельтаплане с шестью журавлями, чтобы показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета на зимовку в теплые края. Позже у журавля Ворона и его самки Гыды родился птенец, которого в 2022 году передали из Нижегородского зоопарка в питомник Окского заповедника.

Браконьеров, которые убили журавля, сейчас ищет полиция.