Объявлен сбор средств для помощи 15-летней рязанке со сложной формой сколиоза

15-летней Анастасии Чикарчиковой из Рязани диагностировали нейромышечный декомпенсированный правосторонний грудопоясничный С-образный сколиоз Th3-L2 104 гр. У девочки косой таз.

Объявлен сбор средств для помощи 15-летней рязанке, которой требуется более пяти миллионов на операцию на позвоночнике. Об этом сообщает сервис «География добра»

15-летней Анастасии Чикарчиковой из Рязани диагностировали нейромышечный декомпенсированный правосторонний грудопоясничный С-образный сколиоз Th3-L2 104 гр. У девочки косой таз.

Для лечения ей требуется сложная хирургическая операция с установкой специализированных металлоконструкций. Благодаря такой операции позвоночник девочки вновь займет естественное положение, давление на внутренние органы снизится, болевые ощущения уйдут вместе с потребностью в гастростоме и кислородной маске в ночное время суток.

«При самом благоприятном прогнозе Настя снова сможет ходить», — отметили в сообщении.