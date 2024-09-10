На СВО погиб белгородец, известный из-за «детской внешности»

На СВО погиб белгородец, известный из-за «детской внешности». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Белгородец ростом 140 см прославился из-за фейка про «охранника из Уфы, который выглядит на 12 лет». На самом деле мужчине было 28 лет, он страдал редким заболеванием. Сахарный диабет, который выявили у него в детстве, замедлил выработку соматропина, поэтому он вырос только до 140 сантиметров. Из-за заболевания ему постоянно был необходим инсулин.

Он погиб во время штурма высоты на СВО. О том, как он туда попал — неизвестно, 9 сентября он опубликовал пост с подписью «уже приехал в Луганск» и несколько фото в военной форме. Последнюю публикацию он сделал 20 октября 2023 года. В декабре 2023 года его мать выложила фотографию с похорон Артема с подписью «Помним, любим, скорбим».