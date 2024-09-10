На пяти рязанских улицах 11 сентября отключат холодную воду
Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:30 до 17:00.
На пяти рязанских улицах 11 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал Рязани».
Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Нахимова д. 2б, д. 2в;
- ул. Ушакова д. 2б;
- ул. Черновицкая д. 32 корп. 2;
- ул. Ломоносова д. 9 корп. 1;
- ул. Халтурина д. 7а (МБДОУ Детский сад № 77), д. 8, д. 9, д. 10 (МБУ Центр реабилитации).