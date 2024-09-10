МВД опубликовало видео допроса мигранта, который насиловал двух детей из Ряжска

Задержанный рассказал, что хотел «усыновить» мальчиков. Однако на протяжении всего лета регулярно вступал с ними в интимную связь.

МВД опубликовало видео допроса мигранта, который похитил и насиловал двух детей из Ряжска. Видео опубликовала пресс-служба МВД России.

Задержанный рассказал, что хотел «усыновить» мальчиков. Однако на протяжении всего лета регулярно вступал с ними в интимную связь.

Напомним, мужчину задержали в Ряжской районе. Известно, что он похитил двух детей в мае и насиловал их по сентябрь 2024 года.